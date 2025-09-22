Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagmittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 34,17 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,5 Prozent auf 34,17 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,22 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.066.751 Infineon-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 15,41 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 47,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,30 EUR für die Infineon-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
