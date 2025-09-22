DAX23.666 +0,6%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,49 -0,1%Gold3.760 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktienkurs aktuell

Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Dienstagvormittag

23.09.25 09:26 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 33,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
33,26 EUR 0,25 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Infineon konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 33,22 EUR. Bei 33,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 92.599 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,30 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren eingefahren

Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Infineon

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
15.09.2025Infineon OutperformBernstein Research
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
15.09.2025Infineon OutperformBernstein Research
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen