Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Dienstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 33,13 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 33,22 EUR. Bei 33,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 92.599 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,30 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren eingefahren

Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum