Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 29,48 EUR ab.

Das Papier von Infineon gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 29,48 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie sank bis auf 29,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,51 EUR. Bisher wurden via Tradegate 17.675 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 40,25 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,02 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,13 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Am 12.11.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

