Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 33,43 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 33,43 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 33,29 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 798.298 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 20,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,55 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.149,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 06.02.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Infineon-Aktie.

