Infineon Aktie News: Infineon behauptet sich am Vormittag

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Infineon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 33,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Infineon-Aktie legte bis auf 33,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 33,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 59.943 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,41 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 23,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,55 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 15.11.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4.143,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

