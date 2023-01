Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,88 EUR nach. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 31,88 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 733.825 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,51 EUR) erklomm das Papier am 27.01.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 54,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,320 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,38 EUR je Infineon-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 15.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.143,00 EUR im Vergleich zu 3.007,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 02.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,11 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

