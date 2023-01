Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Infineon

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 31,62 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,61 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.409.828 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2022 bei 37,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 52,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 40,38 EUR.

Am 15.11.2022 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.007,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

