Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,81 EUR.

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 34,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,95 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.627.780 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,92 EUR.

Am 15.11.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Infineon dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,34 EUR fest.

