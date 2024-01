Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 34,81 EUR bewegte sich die Infineon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,81 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,21 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 34,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.578.594 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 22,22 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.149,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.143,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,34 EUR im Jahr 2024 aus.

