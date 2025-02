Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 38,57 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 38,57 EUR zu. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.267 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,24 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,80 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 27,91 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,372 EUR je Infineon-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,81 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 04.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus