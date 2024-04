Infineon Aktie News: Infineon zündet am Mittwochmittag Kursrakete

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,0 Prozent auf 31,61 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 31,61 EUR. Bei 32,50 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.780.473 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit Abgaben von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,355 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,57 EUR an.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,30 Prozent verringert.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

