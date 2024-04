Infineon Aktie News: Infineon zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

So bewegt sich Infineon

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 31,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 6,4 Prozent. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,50 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,50 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 5.110.030 Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 27,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,355 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,57 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 06.02.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,95 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

