Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 34,30 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,03 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.954.832 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 9,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 39,71 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,42 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.05.2023. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent auf 4.119,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Infineon dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Infineon-Vorständin Hufenbecher scheidet im April 2024 aus - Infineon-Aktie tiefer

Infineon-Aktie leichter: Infineon nimmt Forschungsprojekte für Leistungselektronik und Künstliche Intelligenz auf

Infineon-Aktie & Co: Investitionspläne in Japan treiben Chip-Branche an

