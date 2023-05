Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,00 EUR

Die Infineon-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 35,17 EUR abwärts. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 35,14 EUR. Bei 35,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.425 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,97 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2023. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 7,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,21 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,42 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.119,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Infineon-Aktie.

