Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Freitagmittag auf rotes Terrain

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 37,65 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 37,65 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,32 EUR nach. Bei 37,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 404.529 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,97 Prozent. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,09 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,353 EUR belaufen. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 07.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt im Plus