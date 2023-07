Infineon Aktie News: Infineon tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,93 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,93 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 36,97 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 36,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.308 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 6,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (21,87 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 68,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,59 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 04.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.298,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,58 EUR im Jahr 2023 aus.

