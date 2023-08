Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 32,66 EUR nach.

Die Infineon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 32,66 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.081.301 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,51 EUR.

Am 03.08.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.089,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Infineon.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,59 EUR im Jahr 2023 aus.

