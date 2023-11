Infineon Aktie News: Infineon tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Infineon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,50 EUR.

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 33,50 EUR. Bei 33,56 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,42 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.127 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 19,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,55 EUR.

Am 15.11.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Infineon dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

