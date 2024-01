Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 34,33 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 34,33 EUR ab. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 34,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.448.485 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Gewinne von 17,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 21,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,92 EUR an.

Am 15.11.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je Aktie aus.

