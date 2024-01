Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Minus

Kurs der Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 34,15 EUR.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 34,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 34,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 413.825 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Gewinne von 17,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Abschläge von 20,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,92 EUR.

Am 15.11.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.149,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 4.143,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,34 EUR im Jahr 2024 aus.

