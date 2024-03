Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag kaum verändert

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,20 EUR.

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,20 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 31,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 30,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 531.142 Infineon-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 13,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,355 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,46 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.951,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,08 EUR je Aktie belaufen.

