Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,29 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 31,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.758 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,46 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

