Infineon Aktie News: Infineon legt am Donnerstagmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 32,26 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 32,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 32,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.455.985 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 16,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,355 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 44,57 EUR.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen