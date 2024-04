Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 32,55 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 32,55 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 32,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.515.306 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,355 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,57 EUR.

Am 06.02.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

