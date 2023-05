Infineon Aktie News: Infineon büßt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel Infineon 33,58 EUR

Die Infineon-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 33,50 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,50 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 821.263 Infineon-Aktien.

Am 30.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,42 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 04.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.119,00 EUR im Vergleich zu 3.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,55 EUR je Aktie.

