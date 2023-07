Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Infineon im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 37,33 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 37,33 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 37,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 37,00 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 457.606 Aktien.

Bei 39,16 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 21,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 70,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,59 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent auf 4.119,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

