Infineon Aktie News: Infineon legt am Vormittag zu

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 36,95 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,95 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 37,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,00 EUR. Zuletzt wechselten 94.947 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 39,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,87 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,59 EUR an.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.119,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.298,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

