Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,08 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 32,08 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 32,24 EUR zu. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 31,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 546.014 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 46,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,51 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,02 Prozent gesteigert.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

