Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,16 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 32,16 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,24 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.262.057 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,87 EUR am 01.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 32,00 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,51 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.618,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,59 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Aktien von SAP, Infineon und AIXTRON profitieren von New Yorker Tech-Rally - Analystenstudie sützt SAP-Aktie zusätzlich

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Infineon-Investition eingebracht

NVIDIA-Aktie erholt sich: Morgan-Stanley sieht Chance im Rücksetzer