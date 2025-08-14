DAX24.311 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.367 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

Infineon Aktie News: Infineon am Mittag in Rot

25.08.25 12:05 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 36,75 EUR abwärts.

Infineon AG
36,88 EUR 0,24 EUR 0,64%
Das Papier von Infineon befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 36,75 EUR ab. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,55 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 184.076 Infineon-Aktien.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,31 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 58,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,19 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. Infineon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

