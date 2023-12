Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 37,62 EUR.

Die Aktie verlor um 17:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 37,62 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 37,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.208.677 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 6,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 38,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.149,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,37 EUR je Infineon-Aktie.

