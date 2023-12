Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 37,62 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:39 Uhr um 0,6 Prozent auf 37,62 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 37,47 EUR. Mit einem Wert von 37,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.208.677 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 7,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 28,04 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Am 15.11.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.149,00 EUR gegenüber 4.143,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je Aktie aus.

