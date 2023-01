Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Das Papier von Infineon konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 33,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 33,45 EUR. Bei 33,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 687.142 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2022 markierte das Papier bei 37,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,01 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 61,43 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,320 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,38 EUR.

Am 15.11.2022 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.007,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,11 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie sinkt trotzdem: Infineon für Bernstein-Analysten Favorit in der Chip-Branche

Erste Schätzungen: Infineon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Infineon-Aktie auf neuem Hoch - Analysten sagen: Jetzt einsteigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon