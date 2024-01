Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 34,32 EUR ab.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 34,32 EUR nach. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,86 EUR nach. Mit einem Wert von 33,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 883.381 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Gewinne von 17,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 21,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,92 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.149,00 EUR im Vergleich zu 4.143,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 06.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

STMicro-Aktie im Minus: STMicroelectronics erwartet Umsatzeinbußen - auch Infineon-Aktie unter Druck