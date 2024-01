Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 34,27 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 34,27 EUR. Bei 33,86 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 33,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.072.227 Infineon-Aktien.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,92 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.149,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Infineon die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je Aktie aus.

