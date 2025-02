Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 37,09 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 37,09 EUR zu. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 37,38 EUR zu. Bei 37,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.057.157 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 5,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 06.08.2024. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 33,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,372 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,81 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Infineon.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück