Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag stärker

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 31,44 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 31,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 31,74 EUR. Mit einem Wert von 30,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.781.002 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 21,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 13,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,46 EUR an.

Am 06.02.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

