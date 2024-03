Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Bei der Infineon-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 30,87 EUR.

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 30,87 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 30,96 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 30,70 EUR ein. Bei 30,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 139.248 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,45 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,31 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,355 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,46 EUR.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,08 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

