Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 33,85 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 33,85 EUR ab. Bei 33,64 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.118.182 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 16,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 27,80 EUR. Mit Abgaben von 17,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,372 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 04.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Neutral-Note für Infineon-Aktie