Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Aufschlag

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 33,08 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 33,08 EUR zu. Bei 33,20 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.559.340 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 21,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 18,16 Prozent wieder erreichen.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,355 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,57 EUR.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,95 Mrd. EUR eingefahren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter