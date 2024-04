Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 32,91 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 32,91 EUR. Bei 33,08 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 198.049 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,36 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,355 EUR belaufen. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 44,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 06.02.2024. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,30 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

