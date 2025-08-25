Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 36,26 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 36,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 36,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 871.968 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 56,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,19 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SUSS MicroTec- und Infineon-Aktie schwächeln: Anleger machen bei Tech-Werten Kasse

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen