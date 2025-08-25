DAX24.182 -0,4%ESt505.389 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.255 -0,1%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,51 -1,8%Gold3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Blick auf Aktienkurs

Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

26.08.25 16:10 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 36,26 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,32 EUR -0,25 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 36,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 36,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 871.968 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 56,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,19 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SUSS MicroTec- und Infineon-Aktie schwächeln: Anleger machen bei Tech-Werten Kasse

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Infineon

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen