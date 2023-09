Infineon Aktie News: Infineon am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 30,87 EUR ab.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 30,87 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 30,61 EUR. Bei 30,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 794.123 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 30,47 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 21,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 29,14 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,65 EUR.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,02 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 15.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,58 EUR je Aktie.

