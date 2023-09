Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 30,79 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 30,79 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 30,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.421.445 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 30,81 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,87 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,96 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,65 EUR.

Am 03.08.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.089,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Handel in Frankfurt: TecDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab