Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 37,62 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:39 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 37,62 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 37,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.208.677 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 15.11.2023. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Infineon dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben