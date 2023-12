Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Abschlägen

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 37,62 EUR ab.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:39 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 37,62 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,47 EUR nach. Bei 37,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.208.677 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

