Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:06 Uhr 1,0 Prozent auf 33,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.193.503 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,93 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 20,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,16 Prozent.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2022 mit 0,320 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,47 EUR angegeben.

Infineon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent auf 3.951,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.159,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,24 EUR je Infineon-Aktie.

