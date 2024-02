Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Nachmittag positiv

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 33,95 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 33,95 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,27 EUR an. Bei 33,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.087.927 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,63 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 20,25 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,397 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,81 EUR aus.

Am 06.02.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.702,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

