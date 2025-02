Infineon Aktie News: Infineon wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 36,33 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 36,33 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 36,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,63 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 335.296 Stück gehandelt.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 7,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 27,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,372 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,81 EUR.

Infineon gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,56 EUR je Aktie.

