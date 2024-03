Infineon Aktie News: Infineon fällt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 31,26 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 31,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.699.840 Infineon-Aktien.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 13,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,46 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.702,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,07 EUR je Aktie.

